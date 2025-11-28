Глава Nvidia выразил непонимание отказа пользователей от ИИ-инструментов

Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг заявил, что не понимает скептического отношения пользователей к расширению применения искусственного интеллекта. Об этом сообщает Business Insider. По данным издания, во время внутренней встречи он прокомментировал сообщения о том, что некоторые менеджеры советуют сотрудникам снижать использование ИИ. Хуанг, реагируя на такие рекомендации, резко высказался и подчеркнул, что любые задачи, которые можно автоматизировать с помощью искусственного интеллекта, должны быть автоматизированы. При этом он добавил, что у сотрудников «ещё остаётся работа».

Заявления Хуанга прозвучали на фоне активного продвижения Nvidia решений для автономной автоматизации и корпоративных ИИ-инструментов. Компания развивает технологии для производственных, инженерных и сервисных платформ, продвигая их как часть долгосрочной стратегии.

Как отмечает Business Insider, реакция пользователей на слова руководителя оказалась преимущественно критической. Комментаторы выразили опасения, что подобный подход может способствовать замещению рабочих мест ИИ-системами. В обсуждениях также упоминались риски, связанные с возможными ошибками ИИ-моделей, и необходимость сохранять человеческое участие в управлении процессами.

Высказывания Хуанга последовали за аналогичными комментариями руководителя направления ИИ в Microsoft, который также удивился негативной реакции на концепцию операционной системы с глубокой интеграцией агентных моделей. По оценке СМИ, такие заявления отражают различие между взглядами технологических компаний и ожиданиями пользователей, хотя развитие ИИ-функций в сервисах, по мнению аналитиков, продолжит расширяться.