Глава Минцифры: отключение аккаунтов c почтой Gmail от «Госуслуг» не планируется

Министерство цифрового развития России не собирается отключать аккаунты пользователей «Госуслуг», привязанные к почтовым ящикам на @gmail.com. Об этом заявил глава министерства Максут Шадаев в интервью РИА Новости.

В конце октября портал «Госуслуги» начал рекомендовать пользователям сменить привязанный к аккаунту почтовый ящик Gmail на другие. Член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин советовал отключить важные аккаунты от сервисов Google и перейти на российские аналоги для большей безопасности данных.

Шадаев уточнил, что на данный момент отключение аккаунтов не запланировано. В сентябре некоторые пользователи Google сообщили о проблемах с регистрацией аккаунтов через российские номера, что было подтверждено Минцифры. Министерство рекомендовало создать резервные копии данных и использовать альтернативные способы двухфакторной аутентификации.