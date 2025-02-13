Глава Apple Тим Кук официально озвучил дату анонса iPhone SE

Генеральный директор Apple Тим Кук подтвердил скорый анонс новых продуктов компании, опубликовав загадочный тизер на своей странице в соцсети X.

Он написал: «Приготовьтесь встретить нового члена семьи» и сообщил, что запуск состоится в среду, 19 февраля. К посту Кук прикрепил короткое видео с переливающимся серебристым логотипом Apple.

Согласно слухам, 19 февраля Apple представит новый бюджетный iPhone SE, который, по неофициальной информации, будет похож на iPhone 14.

Смартфон получит 6,06-дюймовый OLED-дисплей с разрешением Full HD+ и частотой обновления 60 Гц, а также большой вырез под фронтальную камеру и Face ID.

Внутри iPhone SE, как ожидается, будет установлен чип Apple A18 и 8 ГБ оперативной памяти, что позволит использовать функции искусственного интеллекта Apple Intelligence.

Сообщается также о наличии одной тыльной камеры. Розничная цена нового iPhone SE может составить $499, что на $70 выше, чем у предыдущей модели.

Кроме того, есть вероятность, что Apple анонсирует другие продукты, включая MacBook Air с чипом M4, новый iPad Air на M3 и базовый iPad 11-го поколения.