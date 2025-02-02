Если вы устали от недостоверной информации, предоставляемой Google с помощью искусственного интеллекта, есть способ обойти это. Оказывается, если вы вводите нецензурные слова в поисковую строку, Google не будет показывать аннотацию, сгенерированную ИИ.

Например, при запросе «Сколько студентов учится в Йельском университете?» вы получите большой текст от ИИ. Но если вы введете «Сколько, чёрт возьми, студентов учится в Йельском университете?», то вместо этого увидите обычный список ссылок без аннотации, обратил внимание портал Gizmodo.

Это не первый случай, когда пользователи находят способы отключить ИИ-результаты. Другие методы более сложные, например, добавление символов в URL. Однако ругательства оказываются более простым и эффективным способом.

Некоторые исследователи предполагают, что пользователи действительно не хотят видеть краткие описания от ИИ, так как они могут усугублять проблему дезинформации. Краткие аннотации могут выглядеть авторитетно, но часто содержат ошибки.

Схожая ситуация произошла с Siri, которая теперь иногда предлагает неверные ответы, сгенерированные ChatGPT, вместо того чтобы признавать, что не знает ответ.

Google вероятно обучил модель избегать ненормативной лексики, поэтому она отключается при поиске, если встречает ругательства.

источник