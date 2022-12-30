Gizchina: WhatsApp перестанет работать с 2023 года на старых смартфонах Apple, Samsung и Huawei

Каждый год разработчики WhatsApp объявляют о прекращении поддержки мессенджера на старых устройствах.

С 1 января на устройствах от Apple, Samsung и Huawei прекратит работать популярный во всем мире мессенджер.

В общем списке значится 49 моделей, среди них уже давно снятые с производства и поддержки iPhone 5, iPhone 5c, аппараты линейки Huawei Ascend и смартфоны корейского производителя серии Galaxy.

Также WhatsApp прекратит работать на LG Optimus, Sony Xperia, HTC Desire 500 и Lenovo A820. Владельцам этих смартфонов для использования WhatsApp придется сменить гаджет на более новый, пишет Gizchina.