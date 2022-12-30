Главная » Новости

Gizchina: WhatsApp перестанет работать с 2023 года на старых смартфонах Apple, Samsung и Huawei

Автор На чтение 1 мин Просмотров 69 Опубликовано

Каждый год разработчики WhatsApp объявляют о прекращении поддержки мессенджера на старых устройствах.
С 1 января на устройствах от Apple, Samsung и Huawei прекратит работать популярный во всем мире мессенджер.

В общем списке значится 49 моделей, среди них уже давно снятые с производства и поддержки iPhone 5, iPhone 5c, аппараты линейки Huawei Ascend и смартфоны корейского производителя серии Galaxy.

Также WhatsApp прекратит работать на LG Optimus, Sony Xperia, HTC Desire 500 и Lenovo A820. Владельцам этих смартфонов для использования WhatsApp придется сменить гаджет на более новый, пишет Gizchina.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2022 ASTERA
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.