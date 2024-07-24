GigaChat стал помощником фармацевта в контакт-центре Сбер ЕАПТЕКИ

В контакт-центре Сбер ЕАПТЕКИ начал свою работу инновационный Цифровой помощник фармацевта, созданный Центром индустрии здоровья Сбербанка на основе передовой нейросетевой модели GigaChat.

Этот сервис предоставляет клиентам Сбер ЕАПТЕКИ возможность получать помощь по медицинским вопросам — от рекомендаций по лекарствам и графику приема до информации о противопоказаниях и возможных побочных эффектах.

Цифровой помощник автоматически формирует ответ на запрос, который затем проверяется оператором контакт-центра перед отправкой клиенту.

Внедрение этого инновационного сервиса поможет сократить время ожидания ответа фармацевта и снизить нагрузку на сотрудников контакт-центра.

Теперь обновление инструкций для консультаций клиентов будет осуществляться автоматически, обеспечивая актуальную информацию о новых лекарствах благодаря использованию передовых технологий. Это позволит обеспечить клиентов последней информацией о фармрынке.

Сергей Жданов, директор Центра индустрии здоровья Сбербанка, подчеркнул важность внедрения GigaChat API в работу компаний индустрии здоровья Сбера как ключевого шага в развитии искусственного интеллекта, направленного на улучшение качества и эффективности работы в интересах человека.

Генеральный директор Сбер ЕАПТЕКИ, Мария Дроздова, отметила, что Цифровой помощник фармацевта на базе GigaChat API позволит снизить нагрузку на сотрудников и улучшить уровень удовлетворенности клиентов, продолжая направленную на развитие работу по консультированию клиентов, которая уже принесла компании высокую оценку в рейтинге лучших контакт-центров в сфере розничной торговли и медицины за 2024 год.

Источник: Сбер.