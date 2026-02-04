Главная » Новости

Геосервис превращает ИИ‑помощника в личного секретаря для записей

Два месяца назад геосервис представил своего ИИ‑помощника, а теперь начал превращать его в персонального секретаря: нейросеть способна записывать пользователей в барбершопы, салоны красоты и массажные кабинеты.

Активировать ассистента можно через кнопку «Записаться через ИИ‑помощника» в карточке организации. Сначала помощник уточняет детали — удобное время и предпочтительного специалиста — а затем оформляет запись. Пользователю остаётся только подтвердить её в чате.

Сейчас сервис доступен ограниченному числу пользователей на iOS, но в ближайшие месяцы компания планирует расширить возможности для всех, добавив запись в автосервисы и другие типы услуг.

