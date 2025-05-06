Геологи выяснили, что катастрофа Аральского моря влияет на недра Земли

Новое исследование, опубликованное в журнале Nature Geoscience, показало, что Земля под бывшим Аральским морем продолжает подниматься, несмотря на прошедшие десятилетия. Ученые доказали, что последствия экологической катастрофы, начавшейся в 1960-х годах, все еще ощущаются в недрах планеты.

Аральское море, некогда четвертое по величине озеро в мире, потеряло более 1,1 миллиарда тонн воды в результате отвода рек для нужд сельского хозяйства в советский период. Эта колоссальная потеря массы привела к деформации земной коры, которая теперь постепенно возвращается в исходное положение. Спутниковые данные, собранные в период с 2016 по 2020 год с помощью технологии InSAR, зафиксировали устойчивый подъем поверхности — около 7 мм в год.

Геологи обнаружили, что выпуклость земли распространяется на 310 миль от центра бывшего моря, а общее поднятие поверхности за время исследования достигло 40 мм. Эти процессы свидетельствуют о том, что мантия Земли реагирует на изменения массы на поверхности, вызванные исключительно деятельностью человека.

Эксперты отмечают, что даже относительно неглубокий водоем, каковым было Аральское море, мог оказывать заметное давление на земную кору. Потеря этой массы приводит к тому, что холодные породы не могут больше сдерживать напряжение и происходит перераспределение мантийных пород.

Исследование подчеркивает, что подобные геологические эффекты могут быть вызваны и другими крупномасштабными изменениями, такими как таяние ледников или истощение водохранилищ. Аральская катастрофа, ранее воспринимавшаяся как локальная экологическая трагедия, теперь рассматривается как важный прецедент глобального влияния деятельности человека на динамику Земли.