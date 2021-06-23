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Генеральный директор OnePlus раскрывает альтернативную упаковку для серии OnePlus 9

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В серии OnePlus 9 смартфоны поставляются в новой розничной коробке компании, которая разработана, чтобы быть немного больше, с точки зрения длины. Хотя упаковка выглядит прилично, была также альтернативная упаковка, как сообщил генеральный директор OnePlus Пит Лау.

Пит Лау поделился в Твиттере изображением, демонстрирующим альтернативную упаковку серии OnePlus 9. Однако пока не ясно, рассматривала ли компания когда-либо это использование или планирует ли она это сделать в будущем.

Генеральный директор OnePlus раскрывает альтернативную упаковку для серии OnePlus 9

В новой упаковке, которую продемонстрировал Пит Лау, нет розничной коробки для хранения устройства внутри. Вместо этого он сделан из пластика и имеет очень минималистичный дизайн, аналогичный тому, что вы получаете при покупке флешки.

Смартфон закреплен за прозрачной упаковкой с правой стороны, в то время как на левой стороне упаковки упоминаются ключевые особенности устройства. Нет места для зарядного устройства или дополнительных аксессуаров. У него также есть крючок в верхней части, который можно использовать для передачи продукта для демонстрации.

Помимо изображения этой упаковки, Пит Лау добавил, что компания не отказывается от «стильной красной коробки», которая подтверждает, что мы не получим эту новую упаковку при покупке любого смартфона OnePlus.

Источник — Astera.

OnePlus OnePlus 9
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