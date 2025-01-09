Генеральный директор Nvidia: ИИ не заменит художников в играх

На выставке CES генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг ответил на вопросы о будущем графики в играх и роли искусственного интеллекта.

Он отметил, что, несмотря на использование ИИ для создания кадров, полностью заменить художников не получится.

Хуанг объяснил, что новые технологии, такие как DLSS 3 и DLSS 4, могут значительно улучшить графику, вставляя сгенерированные кадры между традиционными.

Однако он подчеркнул, что важно задавать контекст для ИИ, чтобы он мог генерировать качественные изображения.

В отличие от мнения представителя AMD, который заявил, что в будущем каждый пиксель будет создан с помощью машинного обучения, Хуанг считает, что художники и рендеринг останутся важными элементами в разработке видеоигр.

Он добавил, что генеративный ИИ требует обучения и согласования с авторами и художниками, чтобы быть действительно эффективным в создании графики.