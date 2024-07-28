GM, Honda и Hyundai продают данные владельцев автомобилей

Автопроизводители, включая General Motors, Honda и Hyundai, оказались под критикой после обнаружения факта продажи данных водителей за сущие копейки, без их явного согласия.

Сенаторы США, Рон Уайден и Эдвард Дж. Марки, обратили внимание Федеральной торговой комиссии (FTC) на эту практику и выразили серьезные опасения.

В письме сенаторов в FTC было подчеркнуто, что информация о передвижении и поведении водителей, собранная автопроизводителями и переданная брокерам данных, затем продается страховым компаниям для оценки риска вождения.

Сенаторы настаивают на необходимости проведения расследования FTC по поводу этой практики, отметив, что компании не должны распространять личные данные без явного согласия владельцев автомобилей.

Особенно они выразили недовольство по поводу ничтожных финансовых выгод, которые автопроизводители извлекают из этих сделок.

Например, за четыре года Honda получила всего 25 920 долларов за данные о 97 000 автомобилях, а Hyundai за шесть лет заработала немного больше 1 миллиона долларов.