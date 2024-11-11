Геймерам в США предсказали «страдания» из-за новых тарифов Трампа: цены на технику могут вырасти

Предлагаемые Дональдом Трампом новые тарифы на китайский импорт могут значительно повысить стоимость игровой и другой электроники в США, предупреждает Ассоциация потребительских технологий (CTA). Трамп предложил ввести 60% тарифы на товары из Китая с целью стимулировать возвращение производства в США. Однако эксперты CTA считают, что это может привести к перемещению производства в другие страны с более низкими затратами, а не в США.

По данным аналитиков, американские потребители могут столкнуться с резким ростом цен на различные технологии. Так, игровые консоли, например, PS5 Pro, могут подорожать почти на 40%, приблизившись к отметке в $1000. Видеокарты, которые сейчас стоят около $900, могут подорожать до $1300. Кроме того, ожидается рост цен на ноутбуки и планшеты на 46%, а на смартфоны — на 26%.

Такие изменения могут создать серьёзные трудности для геймеров и пользователей, которым придется платить значительно больше за привычные устройства и аксессуары.