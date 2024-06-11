Гарнитура Apple Vision Pro выходит на глобальный уровень продаж

Ранее устройство было доступно только в США по цене от $3499, но теперь оно будет продаваться и в других странах.

Первыми странами, где появится Vision Pro, будут Китай, Япония и Сингапур, а затем оно станет доступным в Германии, Франции, Австралии, Великобритании и Канаде.

Предзаказы на устройство будут приниматься с 13 июня, а продажи начнутся с 28 июня.

Хотя Apple не раскрыла точные цифры продаж Vision Pro в США, интерес к устройству упал с момента его выпуска в феврале.

СМИ сообщали о сокращении объемов производства из-за низкого спроса. На вторичных площадках торговли, например, на eBay, цены на гарнитуру существенно снизились, и можно найти устройство в отличном состоянии на $1000 дешевле, чем официальная цена от Apple.