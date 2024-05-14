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Apple готовит к выходу Vision Pro на рынки за пределами США

Автор На чтение 1 мин Просмотров 7 Опубликовано

Apple Vision Pro, глобальная версия VR-шлема, готовится поразить пользователей своими инновационными возможностями. После успешного запуска в США, Apple планирует представить Vision Pro в нескольких новых странах, пишет Bloomberg.

Ожидается, что официальное объявление о глобальном запуске Vision Pro состоится в рамках конференции WWDC в начале июня.

Чтобы гарантировать безупречный опыт использования Vision Pro, сотрудники международных розничных магазинов Apple прошли интенсивные тренинги по продажам и демонстрации продукта. Это позволит им предоставить подробную информацию о функциях и преимуществах VR-шлема клиентам.

Регионы, в которых Vision Pro появится в первую очередь, включают такие ключевые рынки, как Германия, Франция, Австралия, Япония, Южная Корея, Сингапур и Китай. Это свидетельствует о стремлении Apple удовлетворить спрос на инновационные технологии дополненной реальности в этих странах.

Хотя Apple пока не раскрыла точную дату международного запуска, ожидается, что после анонса на WWDC Vision Pro будет быстро доступен в магазинах по всему миру.

 

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