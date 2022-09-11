Garmin высмеяла время работы смарт-часов Apple Watch Ultra

Представленный 7 сентября Apple Watch Ultra получили саму большую автономность среди других смарт-часов компании Apple.

На презентации было сказано, что Apple Watch Ultra могут проработать до 36 часов в стандартном режиме и до 60 часов в энергосберегающем режиме.

Большие возможности Apple Watch Ultra позволили журналистам сравнить новинку с часами от компании Garmin.

В Garmin решили ответить на такие заявления журналистов, но ответ был простой: «Мы измеряем срок службы батареи в месяцах. Не в часах».

Для примера можно взять Enduro 2, которые способны проработать от 36 дней до… 550 дней, но последний показатель достигается за счет использования энергосберегающего режима и ежедневной подзарядки от встроенной в часы солнечной панели.