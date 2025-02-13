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Garmin представила часы Tactix 8 с поддержкой бесконтактный платежей за 1300 долларов

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Компания Garmin представила новую серию смарт-часов — Tactix 8. Эти часы имеют титановую рамку, сапфировое стекло и могут погружаться на глубину до 40 метров. Корпус выполнен из прочного армированного полимера с титановой задней крышкой.

В зависимости от модели Tactix 8 могут быть с AMOLED-дисплеем или с MIP-дисплеем, который поддерживает солнечную зарядку. Модель с AMOLED-дисплеем работает до 29 дней, а версия с MIP — до 48 дней без подзарядки. Часы имеют 32 ГБ встроенной памяти для хранения музыки и данных.

Ключевой особенностью является встроенный фонарик, который удобно использовать с приборами ночного видения. Также часы имеют скрытый режим, который отключает GPS и беспроводные соединения для повышения конфиденциальности.

Дополнительные функции включают возможность учета веса рюкзака при подсчете сожженных калорий и приложение для расчета траектории полета пули, что будет полезно для стрелков. Часы поддерживают функции Fenix 8, такие как электрокардиограмма и бесконтактные платежи через Garmin Pay.

Garmin Tactix 8 поступят в продажу 21 февраля и будут доступны в следующих версиях:

Garmin Tactix 8 47 мм с AMOLED-дисплеем — $1299,99
Garmin Tactix 8 51 мм с AMOLED-дисплеем — $1399,99
Garmin Tactix 8 51 мм Solar с MIP-дисплеем — $1399,99

Garmin представила часы Tactix 8 с поддержкой бесконтактный платежей за 1300 долларов Garmin представила часы Tactix 8 с поддержкой бесконтактный платежей за 1300 долларов Garmin представила часы Tactix 8 с поддержкой бесконтактный платежей за 1300 долларов Garmin представила часы Tactix 8 с поддержкой бесконтактный платежей за 1300 долларов

 

 

Источник: Garmin 

Garmin Garmin Tactix 8
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