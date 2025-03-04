«Гарда»: запрет на кредиты заставит мошенников вести целевые атаки

В России прорабатывают новые способы борьбы с мошенниками. Некоторые изменениях вступили в силу еще в прошлом году, отдельные будут внедрены или уже появляются.

Еще одним способом борьбы с мошенничеством становится самозапрет на кредиты, который россияне могут без проблем могут установить.

Виктор Иевлев, руководитель отдела информационной безопасности группы компаний «Гарда», поделился своим мнением касательно нововведения.

По его словам, которые приводит «Лента ру.» установка самозапрета на кредиты через сервис «Госуслуги» может заставить мошенников проводить более целенаправленные атаки.

Он уверен, что такие атаки будут основываться на сборе личной информации о жертвах, а не на массовых звонках от «служб безопасности банков».

Иевлев настоятельно рекомендует россиянам не делиться подробностями о своей жизни в интернете, чтобы защитить себя.

Он объяснил, что преступникам теперь нужно будет получить доступ к мобильному приложению «Госключ», через которое подписывается самозапрет.

Это может не только не снизить количество атак, но и привести к новым схемам, связанным с кражей электронной подписи.

Тем не менее Иевлев считает, что самозапрет может помочь социально незащищённым слоям населения снизить риски потери денег.