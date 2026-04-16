GameSir представила серию контроллеров Tarantula с поддержкой 8KHz и разных платформ.

Компания GameSir официально выпустила новую линейку геймпадов Tarantula, расширив своё направление для киберспортивного сегмента. В серию вошли две модели: Tarantula 8K для ПК и Tarantula Pro для Xbox, обе с симметричной раскладкой стиков и уже доступные на зарубежных рынках. В Китае устройства планируются к выпуску под названиями Nine-Tailed Fox Arena Edition (8K) и Nine-Tailed Fox Microsoft Licensed Edition (Pro). Обе версии оценены в 69,99 доллара США, что составляет примерно 6 439 рублей по текущему курсу ЦБ РФ, старт поставок ожидается в июне.

Модель Tarantula 8K ориентирована на максимальную скорость отклика и оснащена частотой опроса 8000 Гц и задержкой до 0,5 мс, что делает её одной из наиболее быстрых проводных моделей в своём классе. Используются магнитные стики GameSir Mag-Res TMR второго поколения, исключающие дрейф и обеспечивающие более плавное управление, а также триггеры Hall Effect с переключением между аналоговым и микропереключательным режимами. Вес устройства составляет около 180 г, предусмотрены девять программируемых кнопок, поддержка макросов до 32 действий и настраиваемая RGB-подсветка. Для снижения задержек конструкция выполнена без аккумулятора и вибромоторов, подключение осуществляется только по USB-C через съёмный кабель.

Tarantula Pro рассчитан на пользователей Xbox и поддерживает также мультиплатформенную работу, включая ПК и ряд мобильных и облачных сервисов. В нём используется частота опроса 1 кГц и стики TMR первого поколения, масса устройства составляет около 235 г. Модель оснащена шестикоординатным гироскопом, триггерами с двумя режимами и девятью программируемыми кнопками макросов, при этом предусмотрена обратная связь с вибрацией.

Ключевое различие между версиями заключается в уровне производительности и универсальности: Tarantula 8K делает акцент на минимальную задержку, более высокую частоту отклика и облегчённую конструкцию для соревновательной игры на ПК, тогда как Tarantula Pro ориентирован на консольный сценарий использования и более широкую совместимость при сохранении набора базовых функций кастомизации.