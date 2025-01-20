Ожидаемые видеоигры 2025 года

В 2025-м планируется выход большого количества видеоигр. В их число входят крупнейшие долгострои и ремейки классики, которая устарела. Видеоигры пользуются большой популярностью в мире у людей всех возрастов. Все чаще бетторы делают ставки на спорт в Узбекистане на киберспортивные события.

Fable – игра, действия которой происходят в обновленном мире Альбиона. Решения главного героя влияют на мир и его жителей. Разработчики пообещали, что сохранят фирменный юмор предыдущих частей и атмосферу. Добавят современные графические технологии. Кроме того, пообещали, что расширят взаимодействие с миром.

Геймеры смогут пользоваться различным оружием, магией и навыками для сражения с противниками. Кроме того, у геймера будет возможность принятия решений, имеющих продолжительные последствия.

Mafia: The Old Country переносит игроков в ХХ век. События происходят на родине итальянской мафии. Выход видеоигры должен состояться летом 2025-го.

Главный герой – Фавара. Это бедный юноша полный амбиций. Его мечта – выбраться из нищеты. Поэтому он принимает решение присоединиться к семье мафиози Дона Торризи. Геймерам предстоит наблюдать за новой жизнью Энцо и зарождением итальянской мафии.

Игроки встретятся с напряженными перестрелками и стелс-миссиями. Озвучка игры будет на сицилийском языке.

Официальную дату выхода Metal Gear Solid Delta: Snake Eater пока не озвучили. Релиз разработчики запланировали на 2025-й. Ремейк повторит историю оригинальной видеоигры. Все действия будут проходить во время холодной войны. Инженеры из СССР завершают создание «Шагохода». Это огромная мобильная платформа, предназначенная для запуска ядерной ракеты. США отправляет к русским Снейка, целью которого становится помешать возвести «Шагоход».

Главному герою предстоит постоянно пользоваться оружием и маскироваться. Скорее всего, геймеры смогут воспользоваться новыми механиками.

Judas – игра, действие которой разворачивается на космическом корабле. Его цель – доставка последних выживших людей с Земли на планету, которая находится в системе Проксима Центавра. В полете случается авария, которая непонятным образом связана с главной героиней. Иуда потеряла память и не может вспомнить, что произошло. Чтобы выжить, девушке предстоит выяснить причину аварии.