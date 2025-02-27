Fnatic намекает на возможность участия в Marvel Rivals

Команда Fnatic может войти в киберспортивную дисциплину Marvel Rivals, следуя по стопам других организаций по мере приближения крупного турнира. Если это в действительности окажется правдой, фанаты этой британской организации смогут поддержать ее бесплатных пари, используя фрибет gg by.

Британская киберспортивная организация сообщила о потенциальном участии в социальных сетях 26 февраля 2025 года. В сообщении на сайте X Fnatic поделилась изображением «Существа» из марвеловской «Фантастической четверки» в майке Fnatic. Участие в Marvel Rivals не удивит поклонников киберспорта. У Fnatic есть опыт игры в жанре шутера: команда по Overwatch 2 участвовала в Overwatch Champions Series (OWCS).

Fnatic – одна из крупнейших киберспортивных организаций в мире, имеющая команды по целому ряду игр, включая Counter-Strike 2, League of Legends и Call of Duty. В 2025 году у нее есть коллективы в шести играх.

Fnatic – не первая организация, которая выпускает тизеры перед тем, как официально объявить о своем приходе в новый киберспорт. Североамериканская организация Sentinels выпустила несколько тизеров, прежде чем подтвердить свое участие в Marvel Rivals в начале этого месяца. Virtus.pro также подготовила команду к предстоящему турниру.