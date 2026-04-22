Control от Remedy вышла на iPhone и iPad в версии Ultimate Edition

Игра Control от студии Remedy стала доступна на устройствах iPhone и iPad — в App Store появилось издание Ultimate Edition.

Интерфейс проекта адаптирован под сенсорное управление, при этом также поддерживается использование Bluetooth-контроллеров.

Объём установки составляет около 45 ГБ. Игра рассчитана преимущественно на флагманские устройства: минимально поддерживаемой моделью указан iPhone 15 Pro.

Стоимость различается по регионам — в США игра оценивается в 4,99 доллара, в Турции — в 249 лир. В России приложение в настоящее время недоступно.

