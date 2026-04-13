GameHub для запуска Windows-игр стал доступен на macOS

Компания GameSir представила версию сервиса GameHub для macOS, предназначенного для запуска Windows-игр на устройствах Apple. Ранее приложение было выпущено для Android, где оно позволяло пользователям запускать ряд игр, включая ресурсоёмкие проекты, с различной степенью стабильности.

В macOS-версии пользователям доступен вход в аккаунт Steam, а также дополнительные функции, включая облачные сохранения и отслеживание игрового времени. Согласно анонсу, заявлена поддержка игр из Epic Games Store, тогда как на Android эта возможность пока отсутствует.

Разработчики сообщили, что дальнейшее развитие сервиса будет зависеть от обратной связи участников бета-тестирования.

