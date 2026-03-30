Galaxy S26: разница в автономности между Exynos и Snapdragon оказалась существенной

Новый флагман Samsung, Galaxy S26, выходит в версиях на чипах Exynos 2600 и Snapdragon 8 Elite Gen 5. Exynos перешёл на 2‑нм техпроцесс, тогда как Snapdragon продолжает использовать 3‑нм узел TSMC. Ранее чипы Exynos сталкивались с проблемами энергоэффективности и теплоотвода, поэтому переход на 2 нм ожидался как улучшение в этих областях. Первые утечки указывали на заметный рост эффективности по сравнению с Exynos 2500, что вызывало ожидания сопоставимой автономности с версией на Snapdragon.

Однако недавние тесты производительности и времени работы батареи, включая проверку канала AndroidAddicts на YouTube, показали существенную разницу для пользователей версий с Exynos, которые доступны вне США и Китая.

В одном из тестов Galaxy S26 на Exynos 2600 потреблял на 40 % больше энергии, чем OnePlus 15 на Snapdragon 8 Elite Gen 5 с большей батареей. При этом почти все остальные компоненты смартфонов одинаковы, а настройки производительности отличаются лишь у OnePlus, что влияет на расход энергии. Между двумя версиями Galaxy S26 аппаратно отличий почти нет, что делает сравнение особенно показательным.

Испытание AndroidAddicts имитировало реальное использование: звонки, запись видео, навигацию в Google Maps, видеозвонки, просмотр YouTube и работу в социальных сетях.

Результаты показали, что версия с Exynos проработала 6 часов 48 минут, а на Snapdragon — 9 часов 26 минут. Разрыв в автономности оказался значительным для двух почти идентичных флагманов и стал неожиданностью, учитывая ожидания от 2‑нм техпроцесса.

