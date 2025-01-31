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Galaxy S25 устранила проблему зернистости на дисплеях, встречавшуюся у S24

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В новых телефонах Galaxy S25, похоже, решена проблема с зернистостью на дисплеях, которая беспокоила владельцев Galaxy S24.

Инсайдер IceUniverse сообщил, что эффект зернистости, проявлявшийся при низкой яркости, устранен, и дисплей теперь выглядит более плавным и качественным.

Серия Galaxy S24 имела яркие и плавные экраны, но проблема с зернистостью при определенных условиях вызывала недовольство у некоторых пользователей. Эта проблема особенно беспокоила тех, кто часто использует телефоны в темноте.

Galaxy S25 получил ряд улучшений, включая более быстрый процессор, улучшенное программное обеспечение для камеры и качественные динамики для модели S25 Ultra.

Официальные продажи телефонов начнутся 7 февраля, и пользователи надеются, что новые модели будут свободны от неприятных ошибок, которые сопровождали предыдущую серию.

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