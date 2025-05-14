Tom’s Guide назвал Galaxy S25 Ultra лучшим Android-смартфоном

Издание Tom’s Guide опубликовало ежегодный рейтинг лучших Android-смартфонов. Лидером списка стал флагманский Samsung Galaxy S25 Ultra. Эксперты отметили продвинутую аппаратную платформу устройства, улучшенную систему камер с новым широкоугольным модулем, функции на базе Galaxy AI и поддержку стилуса. По мнению составителей рейтинга, эти характеристики делают смартфон универсальным выбором для пользователей, предъявляющих повышенные требования к мобильным устройствам.

Второе место занял Google Pixel 9a, получивший признание как лучшее устройство по соотношению цены и функциональности. Специалисты издания высоко оценили его производительность, яркий экран и качественную оптимизацию программного обеспечения.

На третьей позиции оказался Google Pixel 9 Pro XL, выделенный за передовые AI-функции. В десятку лучших также вошли OnePlus 13 — за скорость зарядки, и Nothing Phone 3a Pro, признанный лучшим в категории среднего класса за оригинальный дизайн.

Tom’s Guide также выделил победителей в отдельных сегментах. Так, компактный Samsung Galaxy S25 назван оптимальным выбором для тех, кто предпочитает производительные смартфоны в небольшом корпусе. В категории складных моделей лидером стал OnePlus Open, а среди смартфонов с горизонтальной линией сгиба — Motorola Razr Plus (2024).