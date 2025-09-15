Galaxy S25 Edge предложил больше возможностей, чем iPhone Air

В мире ультратонких смартфонов новые модели iPhone Air и Samsung Galaxy S25 Edge демонстрируют максимум инженерной миниатюрности. Оба устройства лёгкие, тонкие и обладают высокой производительностью.

При внимательном сравнении Galaxy S25 Edge предлагает больше функциональности. Несмотря на то что iPhone Air тоньше — 5,64 мм против 5,8 мм у Samsung — разница почти незаметна на ощупь. Вес устройств также сопоставим: 165 г у iPhone и 163 г у S25 Edge.

В отличие от Apple, Samsung разместила в компактном корпусе 200-Мп основную камеру и 12-Мп ультраширокую с автофокусом и макро, тогда как iPhone Air имеет только одну заднюю камеру.

Производительность у обоих смартфонов высокая. iPhone Air с чипом A19 Pro показывает стабильную работу и энергоэффективность, но Galaxy S25 Edge с 12 ГБ ОЗУ обеспечивает больше возможностей для многозадачности и AI-функций, включая Google Circle to Search, Live Translate и другие встроенные сервисы.

Фронтальная камера iPhone Air на 18 Мп выдаёт качественные селфи с широким полем обзора и AI-фреймингом, но по задним камерам Samsung выигрывает за счёт большего разрешения, зума и ультраширокого объектива.

Дисплеи обоих смартфонов яркие OLED с адаптивной частотой до 120 Гц, но iPhone немного ярче на солнце. В плане защиты они равны: керамическое стекло, титановая рамка и IP68.

Samsung обеспечивает более ёмкий аккумулятор (3900 мА·ч) с быстрой проводной и беспроводной зарядкой, включая реверсивную, тогда как iPhone Air ограничен 27 часами воспроизведения и 20 Вт зарядкой.

По цене базовая версия iPhone Air дешевле ($999 против $1099 у S25 Edge), но при этом Galaxy предлагает больше оперативной памяти, камеры и функции зарядки. В итоге Galaxy S25 Edge сочетает компактность с более широкими возможностями и гибкой работой с ПО, что делает его более универсальным выбором.