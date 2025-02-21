Galaxy S24 Ultra рвёт карманы пользователей

Samsung Galaxy S24 Ultra стал причиной проблем для некоторых пользователей, так как острые края телефона рвут джинсы и брюки. Информация об этом появилась на Reddit, где люди делятся фотографиями своих порванных вещей.

Пользователь «partyhat-red» выложил снимок, на котором телефон торчит из кармана его джинсов.

Некоторые комментаторы считают, что вина лежит на узких брюках, но другие тоже поделились своим опытом и показали порванные джинсы. Некоторые пользователи вспомнили о проблемах с предыдущими моделями, такими как Galaxy S21.

Хотя использование чехла могло бы решить проблему, не всем нравится, как они выглядят, и чехлы увеличивают размеры телефона. Galaxy S24 Ultra имеет большой 6,8-дюймовый экран и габариты, которые делают его трудным в использовании одной рукой и занимают много места в кармане.

Samsung, похоже, учла этот вопрос в Galaxy S25 Ultra, сделав края более закруглёнными, что должно помочь избежать порывов. Однако телефон всё равно будет иметь большой экран.

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