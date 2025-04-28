Galaxy S22 получил обновление One UI 7 на Android 15: что нового

Компания Samsung начала распространение обновления One UI 7 для смартфонов серии Galaxy S22. Первыми доступ к новой версии прошивки получили пользователи в Южной Корее, однако в ближайшие дни апдейт ожидается и в других странах.

Обновление стало доступно для моделей Galaxy S22, Galaxy S22+ и Galaxy S22 Ultra. Размер файла составляет 4,4 ГБ, в него включены последняя версия патча безопасности и ряд новых функций интерфейса. Установить обновление можно через стандартное меню: «Настройки» → «Обновление ПО» → «Загрузка и установка».

One UI 7 приносит несколько значительных изменений в пользовательский опыт. Среди основных новшеств — Now Bar, позволяющая отображать активные процессы, такие как воспроизведение медиафайлов или таймеры, прямо в статус-баре и на экране блокировки. Улучшены плавность анимаций и переходов, расширены возможности персонализации панели уведомлений, а также добавлены виджеты для экрана блокировки.

Кроме того, обновился интерфейс камеры, который теперь предлагает более простое управление основными функциями. Полный перечень изменений пока официально не опубликован.

При этом известно, что устройства серии Galaxy S22 не получат некоторые функции на базе искусственного интеллекта, которые будут доступны в будущем на Galaxy S25. В частности, речь идет о функции Audio Eraser. Подобная практика уже наблюдалась ранее с обновлением One UI 6.1 для серии Galaxy S21.

На данный момент обновление распространяется только в Южной Корее. Ожидается, что в ближайшие дни One UI 7 станет доступна владельцам Galaxy S22 в других странах. Пользователям рекомендуется следить за официальными уведомлениями Samsung.