Galaxy A17 4G протестирован в Geekbench с Helio G99 и Android 15

В базе данных Geekbench появилась информация о предстоящем смартфоне Samsung Galaxy A17 4G. Модель с номером SM-A175F проходит тестирование с чипсетом MediaTek Helio G99 — тем же, что использовался в Galaxy A15 и A16. Это 6-нм процессор с двумя ядрами Cortex-A76 на 2 ГГц и шестью ядрами Cortex-A55 на той же частоте, а также графикой Mali-G57 MC2.

По результатам тестирования Galaxy A17 4G показывает показатели чуть ниже, чем его предшественники. Хотя устройство ещё находится на стадии разработки и возможна оптимизация, существенного прироста производительности от новой модели ожидать не приходится.

Примечательно, что смартфон тестируется на Android 15 с оболочкой One UI 7.0, тогда как запуск One UI 8 ожидается в середине 2025 года вместе с устройствами с гибким экраном седьмого поколения. Это означает, что Galaxy A17 может выйти на рынок с предыдущей версией интерфейса.

Помимо 4G-версии, Samsung готовит и модель с поддержкой 5G, которая, по предварительным данным, может получить чип Exynos или Dimensity. Напомним, Galaxy A16 в обеих модификациях был представлен в октябре прошлого года.

Также в разработке находится Galaxy M36 5G (SM-M366B/DS), информация о котором уже появилась на сайте поддержки Samsung ОАЭ. Смартфон оснащён чипсетом Exynos 1380 (5 нм), графикой Mali-G68 MP5, 6 ГБ оперативной памяти и работает под управлением Android 15. Предполагается, что M36 является ребрендингом Galaxy A36, и может унаследовать его камеру на 50 МП, аккумулятор на 5000 мАч и поддержку зарядки 25 Вт.

Несмотря на отставание Exynos 1380 в синтетических тестах по сравнению с Snapdragon 6 Gen 3, его возможностей должно быть достаточно для повседневного использования.