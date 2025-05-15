Главная » Новости

Galaxy A17 4G протестирован в Geekbench с Helio G99 и Android 15

Автор На чтение 2 мин Просмотров 22 Опубликовано

В базе данных Geekbench появилась информация о предстоящем смартфоне Samsung Galaxy A17 4G. Модель с номером SM-A175F проходит тестирование с чипсетом MediaTek Helio G99 — тем же, что использовался в Galaxy A15 и A16. Это 6-нм процессор с двумя ядрами Cortex-A76 на 2 ГГц и шестью ядрами Cortex-A55 на той же частоте, а также графикой Mali-G57 MC2.

Galaxy A17 4G протестирован в Geekbench с Helio G99 и Android 15

По результатам тестирования Galaxy A17 4G показывает показатели чуть ниже, чем его предшественники. Хотя устройство ещё находится на стадии разработки и возможна оптимизация, существенного прироста производительности от новой модели ожидать не приходится.

Примечательно, что смартфон тестируется на Android 15 с оболочкой One UI 7.0, тогда как запуск One UI 8 ожидается в середине 2025 года вместе с устройствами с гибким экраном седьмого поколения. Это означает, что Galaxy A17 может выйти на рынок с предыдущей версией интерфейса.

Помимо 4G-версии, Samsung готовит и модель с поддержкой 5G, которая, по предварительным данным, может получить чип Exynos или Dimensity. Напомним, Galaxy A16 в обеих модификациях был представлен в октябре прошлого года.

Также в разработке находится Galaxy M36 5G (SM-M366B/DS), информация о котором уже появилась на сайте поддержки Samsung ОАЭ. Смартфон оснащён чипсетом Exynos 1380 (5 нм), графикой Mali-G68 MP5, 6 ГБ оперативной памяти и работает под управлением Android 15. Предполагается, что M36 является ребрендингом Galaxy A36, и может унаследовать его камеру на 50 МП, аккумулятор на 5000 мАч и поддержку зарядки 25 Вт.

Несмотря на отставание Exynos 1380 в синтетических тестах по сравнению с Snapdragon 6 Gen 3, его возможностей должно быть достаточно для повседневного использования.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2025 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.