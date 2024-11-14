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GAC представила летающую кабину GOVE на международной авиакосмической выставке

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GAC представила летающую кабину GOVE на международной авиакосмической выставке

На 15-й Китайской международной авиационной и аэрокосмической выставке был представлен летательный аппарат GOVE компании GAC. В марте этого года GOVE впервые продемонстрировал полет на небольшой высоте над деловым районом Гуанчжоу. В сентябре Управление гражданской авиации Центрального и Южного Китая выдало GAC специальный летный сертификат для гражданского беспилотного летательного аппарата.

Летательный аппарат GOVE — полностью электрический eVTOL с вертикальным взлетом и посадкой, который использует раздельную конфигурацию. Шасси GOVE выполняет роль взлетно-посадочной платформы и одновременно служит мобильной зарядной станцией. После отделения кабины шасси самостоятельно находит ближайшую станцию для зарядки, а при посадке устанавливает защищенное соединение с кабиной, обеспечивая точное приземление и подзарядку.

Кабина GOVE имеет многороторную 6-осевую конструкцию с 12 винтами, обеспечивающую подъемную силу, превышающую треть максимальной взлетной массы. На сегодняшний день аппарат успешно прошел более 400 летных испытаний.

GAC планирует к 2027 году начать пилотное внедрение летающих автомобилей в нескольких городах района Большого залива Гуандун-Гонконг-Макао.

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