Функциональность WhatsApp урезали из-за большой нагрузки на сервера

Разработчики WhatsApp временно заблокировали некоторые функции в мессенджере.

Теперь нельзя в статусе опубликовывать видеоролики продолжительностью более 15 сек.

Нововведение пока действует в Индии, но ожидается что скоро ограничение начнет действовать и в других странах.

Как объяснили в пресс-службе, новые ограничения действуют с целью снижения нагрузки не серверы.

Сообщается, что сейчас нагрузка на серверы как на праздники из-за чего сам сервис начинает подтормаживать.