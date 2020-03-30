Функциональность WhatsApp урезали из-за большой нагрузки на сервера

Функциональность WhatsApp урезали из-за большой нагрузки на сервера30.03.2020 21:00
Разработчики WhatsApp временно заблокировали некоторые функции в мессенджере.
Теперь нельзя в статусе опубликовывать видеоролики продолжительностью более 15 сек.
Нововведение пока действует в Индии, но ожидается что скоро ограничение начнет действовать и в других странах.
Как объяснили в пресс-службе, новые ограничения действуют с целью снижения нагрузки не серверы.
Сообщается, что сейчас нагрузка на серверы как на праздники из-за чего сам сервис начинает подтормаживать.
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