Функции AirPods стали доступны на Android и Linux благодаря LibrePods

Приложение LibrePods позволяет использовать фирменные возможности AirPods на других платформах. Программа доступна для Android (требуется root и Xposed) и Linux. Разработчик гарантирует совместимость с AirPods Pro 2 и 3, для остальных моделей результаты могут различаться.

После установки пользователи могут пользоваться функциями наушников, включая распознавание ушей, управление жестами головой и режим слухового аппарата. Приложение находится в долгой разработке, поэтому поддержка новых функций ожидается в будущем.