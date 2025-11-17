Главная » Новости

Функции AirPods стали доступны на Android и Linux благодаря LibrePods

Автор На чтение 1 мин Опубликовано

Приложение LibrePods позволяет использовать фирменные возможности AirPods на других платформах. Программа доступна для Android (требуется root и Xposed) и Linux. Разработчик гарантирует совместимость с AirPods Pro 2 и 3, для остальных моделей результаты могут различаться.

После установки пользователи могут пользоваться функциями наушников, включая распознавание ушей, управление жестами головой и режим слухового аппарата. Приложение находится в долгой разработке, поэтому поддержка новых функций ожидается в будущем.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2025 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.