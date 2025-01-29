Fujifilm представила камеру мгновенной печати Instax Wide Evo с уникальным дизайном

Компания Fujifilm анонсировала новую гибридную камеру мгновенной печати Instax Wide Evo. Эта модель выделяется стильным дизайном, напоминающим серию X, и оснащена 16-миллиметровым сверхширокоугольным объективом, предлагая более 100 стилей и эффектов печати.

Instax Wide Evo позволяет просматривать и редактировать фотографии на 3,5-дюймовом ЖК-дисплее перед печатью или печатать изображения с телефона.

Камера использует плёнку Instax Wide, что позволяет получать более широкие снимки, идеальные для пейзажей и групповых фотографий.

Камера имеет уникальные ретро-элементы, такие, как текстурированный корпус и рычажок для печати, который напоминает старые пленочные камеры.

Она также оснащена встроенной вспышкой, зеркалом для селфи и поддерживает карты microSD для сохранения изображений. Новое мобильное приложение Instax Wide Evo позволяет управлять камерой удалённо и печатать фото с телефона.

Instax Wide Evo будет доступна в США и Канаде по цене 349 долларов (34 200 руб.). В комплект входят ремень и крышка для объектива.