FTC подает иск против General Motors за незаконный сбор данных водителей

Федеральная торговая комиссия (FTC) предприняла действия против General Motors (GM) и её дочерней компании OnStar за незаконный сбор и продажу данных о местоположении и поведении водителей.

FTC предлагает урегулирование, которое запрещает GM делиться конфиденциальной информацией в течение пяти лет и требует большей прозрачности в обработке данных.

Расследование показало, что GM собирала данные о геолокации каждые три секунды и информацию о вождении без согласия пользователей. Эти данные затем продавались третьим лицам, что могло негативно сказаться на страховых тарифах водителей.

Предложенные FTC меры включают запрет на передачу данных третьим лицам, обязательное получение согласия потребителей перед сбором данных и предоставление пользователям возможности удалить свои данные.

Хотя FTC не назначила штраф, предусмотрены гражданско-правовые санкции за нарушения.