Portal VR – компания, занимающаяся деятельностью в области виртуальных технологий в Российской Федерации и за границей. Ее целью является обеспечение клиентов наилучшим опытом виртуальной реальности по выгодным ценам.

Приобрести франшизу клуба виртуальной реальности на Portal VR могут все желающие по оптимальной стоимости. Бизнес-модель, созданная компанией, успешно работает и в небольших городах, и в крупных мегаполисах.

Бизнес на виртуальной реальности: характеристика

Для реального бизнеса на виртуальной реальности характерно наличие следующих факторов:

финансовые инвестиции от 2,1 млн. рублей;

срок окупаемости от 18 месяцев;

запускается работа от 30 дней;

подходящий бизнес для города с населением от 50 тысяч человек.

Предлагаемая партнерам франшиза виар клуба, является готовой финансовой моделью для бизнеса. Специалисты сопровождают все стадии ведения деятельности. Из множества существующих игр, рекомендуются до тридцати самых востребованных, в соответствие с опытом компании. Но следует помнить, что сегодня ежедневно появляются новые игры, которые тоже могут стать очень популярными.

Деятельность клубов виртуальной реальности различная, но чаще всего — это мероприятия для организаций, проведение корпоративов и дней рождений при помощи мультиплеера. В соответствие с позицией персонала, от сотрудников клуба не требуется большого и разнообразного опыта работы.

Для операторов более важно понимать нюансы игровых технологий и уметь располагать клиентов, чтобы проведение сеансов было для них максимально комфортным. Администраторам в меньшей мере можно разбираться в играх, от них требуется умение работы с кассой, и онлайн-бронированием.

Что получат клиенты при покупке франшизы Portal VR

Покупая франшизу в Portal VR, клиенты гарантированно получат следующие преимущества:

поддержка от специалистов компании;

настройка таргетированной и контекстной рекламы;

дизайнерское оформление материалов для соцсетей и всех печатных продуктов;

сопровождение и оптимизация сайтов;

обеспечение всех партнёров оборудованием по специальным скидкам.

Франшиза для VR клуба является очень интересным бизнес-проектом. Для его грамотной реализации, следует придерживаться регламента и не допускать серьезных ошибок. Работа по франшизе обладает уникальной возможностью целиком копировать весь делопроизводственный функционал успешного бизнеса.