Fortnite вернётся в Google Play по всему миру

После завершения судебных разбирательств между Google и Epic Games игра Fortnite снова станет доступна в Google Play. Это решение сопровождается рядом изменений, которые коснутся всех приложений в магазине.

Разработчики смогут использовать собственные платёжные системы, а Google будет информировать пользователей о сторонних магазинах. Кроме того, ожидается снижение комиссии за покупки внутри приложений.

Во всём мире новые правила и возвращение Fortnite в Google Play должны вступить в силу к 30 сентября 2027 года, хотя в некоторых регионах изменения будут реализованы раньше.

