Fortnite столкнулся с глобальным сбоем: Epic Games устраняет проблему

Игроки Fortnite по всему миру вечером 26 ноября столкнулись с масштабным сбоем: многие не могли войти в игру, наблюдались проблемы с работой сайта и неполадки на ПК, устройствах iOS и Android.

Epic Games оперативно отреагировала, подтвердив наличие технических проблем и пообещав устранить их в ближайшее время:

«Нам известно, что игроки не могут войти в Fortnite. Наша команда изучает проблему и свяжется с вами, как только она будет решена», — говорится в обращении разработчиков.

Причины сбоя пока не раскрываются. Игроки продолжают ожидать восстановления работы проекта.

Ранее Epic Games представила изображение финального события главы Zero Hour — оно станет кульминацией текущего сезона Fortnite.

Fortnite был выпущен в 2017 году и начинался как кооперативный survival-шутер, позже превратившись в один из самых популярных проектов «королевской битвы».

