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Ford выпустила электровелосипеды в стиле Mustang и Bronco

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Ford представила электровелосипед, вдохновленный 60-летней историей модели Mustang, а также выпустила велосипед по мотивам внедорожника Bronco.

Ford выпустила электровелосипеды в стиле Mustang и Bronco

Эти новые модели позволяют Ford войти в растущий рынок электровелосипедов, где уже работают такие компании, как BMW и Audi.

Электровелосипеды имеют схожие технические характеристики. Оба оснащены задним двигателем мощностью 750 Вт и предлагают четыре режима педальной поддержки, позволяя развивать скорость до 45 км/ч. Запас хода на одной зарядке достигает около 96,5 км благодаря батарее на 720 Вт·ч.

Ford выпустила электровелосипеды в стиле Mustang и Bronco

Оба велосипеда имеют 9-скоростную коробку передач и систему амортизации, что делает поездки комфортными. Mustang ориентирован на городскую езду, а Bronco — на бездорожье.

Цена на электровелосипед Mustang стартует от $4000 (~346 тыс. рублей), а модель Bronco стоит от $4500 (~340 тыс. рублей). Доплата за цветовые варианты составляет $390.

Ford выпустила электровелосипеды в стиле Mustang и Bronco Ford выпустила электровелосипеды в стиле Mustang и Bronco

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