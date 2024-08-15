Forbes: «замедление» YouTube привело к росту объема трафика на 5–10%

После проблем с YouTube 8 августа объем интернет-трафика в России увеличился на 5-10%.

Региональные операторы отмечают рост до 20% из-за использования VPN для доступа к видеосервису и активного копирования видео на российские платформы, передает Forbes.

Это создаёт дополнительные затраты для операторов, так как местные замены YouTube не имеют достаточного числа кеширующих серверов.

По данным MSK-IX, за последнюю неделю трафик увеличился на 5,6%, достигнув 3509 Гбит/с. Генеральный директор оператора «Обит» также подтвердил рост трафика на 5-10%.

Напомним, что проблемы с YouTube продолжаются уже месяц, и власти, включая Роскомнадзор, заявили, что это связано с прекращением поддержки кеширующих серверов Google в России. Эксперты считают, что это может быть связано с блокировкой видеосервиса российскими властями.

Кеширующие серверы, известные как Google Global Cache, позволяют загружать контент с ближайших серверов, но сейчас их поддержка в России прекращена из-за банкротства местной «дочки» Google. Российские видеосервисы, такие как «VK Видео», имеют свои собственные CDN-сети.