Главная » Новости

Фонд Потанина вложился в разработку беспилотных электрокатеров Flymar

Автор На чтение 1 мин Опубликовано

Фонд Владимира Потанина инвестировал в компанию Flymar, созданную «Восходом» и бывшим гендиректором венчурного фонда АФК «Система» SistemaVC Дмитрием Филатовым.

Компания планирует разработать электрическое беспилотное пассажирское судно на подводных Т-образных крыльях. В рамках модели «венчур билдер» в проект вложили по 50 млн рублей фонд «Восход» и один бизнес-ангел, имя которого не раскрывается.

Независимый аналитик и автор Telegram-канала SeaRobotics Алексей Бойко отмечает, что для таких судов бортовая система компьютерного зрения должна распознавать объекты на реке и передавать данные автопилоту. Высокие скорости на воздушных крыльях предъявляют повышенные требования к быстродействию системы.

По его словам, успех проекта во многом будет зависеть от разработчиков программного обеспечения и ИИ-систем, несмотря на наличие опыта как у российских, так и у международных компаний.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2025 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.