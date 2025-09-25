Фонд Потанина вложился в разработку беспилотных электрокатеров Flymar

Фонд Владимира Потанина инвестировал в компанию Flymar, созданную «Восходом» и бывшим гендиректором венчурного фонда АФК «Система» SistemaVC Дмитрием Филатовым.

Компания планирует разработать электрическое беспилотное пассажирское судно на подводных Т-образных крыльях. В рамках модели «венчур билдер» в проект вложили по 50 млн рублей фонд «Восход» и один бизнес-ангел, имя которого не раскрывается.

Независимый аналитик и автор Telegram-канала SeaRobotics Алексей Бойко отмечает, что для таких судов бортовая система компьютерного зрения должна распознавать объекты на реке и передавать данные автопилоту. Высокие скорости на воздушных крыльях предъявляют повышенные требования к быстродействию системы.

По его словам, успех проекта во многом будет зависеть от разработчиков программного обеспечения и ИИ-систем, несмотря на наличие опыта как у российских, так и у международных компаний.