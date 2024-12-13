ФНС и МГТУ разработали ИИ-модель для выявления мошенников

Специалисты Научно-образовательного центра ФНС России и МГТУ им. Н.Э. Баумана создали модель на основе искусственного интеллекта, способную выявлять мошеннические схемы, пишет РБК.

Модель представляет собой программное обеспечение, которое анализирует финансовые данные и ищет аномалии. Она может обнаруживать недостоверные сведения о юридических лицах, например, фейковые данные в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) о компаниях, которые существуют менее 30 дней и не сдали налоговую отчетность.

«Простыми словами: в модель загружаются обезличенные данные по регистрации юрлиц, а на выходе мы получаем список ИНН подозрительных налогоплательщиков», — пояснил главный научный сотрудник НОЦ Вадим Тынченко.

По его словам, программа анализирует организации по трем критериям: адресу регистрации, руководителю и учредителю. Серверы НОЦ способны обрабатывать данные о сотнях тысяч компаний за час.