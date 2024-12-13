Главная » Новости

ФНС и МГТУ разработали ИИ-модель для выявления мошенников

Автор На чтение 1 мин Просмотров 7 Опубликовано

Специалисты Научно-образовательного центра ФНС России и МГТУ им. Н.Э. Баумана создали модель на основе искусственного интеллекта, способную выявлять мошеннические схемы, пишет РБК.

Модель представляет собой программное обеспечение, которое анализирует финансовые данные и ищет аномалии. Она может обнаруживать недостоверные сведения о юридических лицах, например, фейковые данные в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) о компаниях, которые существуют менее 30 дней и не сдали налоговую отчетность.

«Простыми словами: в модель загружаются обезличенные данные по регистрации юрлиц, а на выходе мы получаем список ИНН подозрительных налогоплательщиков», — пояснил главный научный сотрудник НОЦ Вадим Тынченко.

По его словам, программа анализирует организации по трем критериям: адресу регистрации, руководителю и учредителю. Серверы НОЦ способны обрабатывать данные о сотнях тысяч компаний за час.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2024 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.