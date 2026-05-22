Flipper Devices представила ARM-компьютер Flipper One с Linux

Компания Flipper Devices, основанная Павел Жовнер, анонсировала новый гаджет Flipper One. Устройство представляет собой компактный ARM-компьютер с поддержкой Linux и встроенным ИИ-ускорителем.

Разработчики уточнили, что новинка не станет заменой Flipper Zero. Если Flipper Zero предназначен для работы с NFC, RFID и диапазоном Sub-1 ГГц, то Flipper One ориентирован на IP-сети, Wi-Fi и 5G.

Компания также сообщила о запуске специальной «вики» для разработчиков, где уже опубликованы материалы о проекте и его возможностях. Информацию о стоимости и сроках выхода устройства пока не раскрывают.

