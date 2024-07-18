Флип-телефон Xiaomi Mix Flip получит 4,01-дюймовый внешний дисплей

Китайская компания продолжает подогревать интерес к своему мероприятию, которое состоится уже завтра. Бренд 19 июля проведет презентацию новых продуктов, в числе которых будет и раскладной смартфон, о нем уже известно немало.

Сегодня были опубликованы новые изображения модели, в которых раскрываются детали экранов.

Так, Xiaomi Mix Flip имеет внешний дисплей размером 4,01 дюйма с разрешением 1,5 К и яркостью 1600 нит. Дисплей на крышке имеет одинаковые рамки и изогнутые края со всех сторон, а также защищен стеклом Dragon Crystal от Xiaomi.

Особенностью внешнего экрана Xiaomi Mix Flip являются специальный динамик и микрофон, расположенные над верхней панелью. Это позволяет пользователям совершать звонки, не раскрывая устройство.

Большой внешний экран также поддерживает полноразмерную клавиатуру для удобного ввода текста. Дисплей имеет интеллектуальные разделы, возможность полноэкранной фотосъемки и другие интеллектуальные функции, делая его удобным и стильным.

Ранее уже сообщалось, что Xiaomi Mix Flip оснащен чипсетом Snapdragon 8 Gen 3, до 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5x, до 1 ТБ хранилища UFS 4.0 и аккумулятором емкостью 4780 мАч с быстрой зарядкой мощностью 67 Вт.

На задней панели Mix Flip будет установлена двойная камера: 50-мегапиксельная основная камера и 60-мегапиксельная телеобъективная камера. Ожидается, что устройство будет доступно в черном, белом и фиолетовом цветах.