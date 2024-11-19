Флагманы vivo X200 и X200 Pro начинают глобальную экспансию

Флагманские смартфоны vivo X200 и X200 Pro, выпущенные месяц назад в Китае, начали свою экспансию на международный рынок. На данный момент устройства уже доступны в Малайзии, и вскоре ожидается начало продаж в других странах.

Базовая модель vivo X200 с конфигурацией 16 + 512 ГБ предлагается за примерно 805 долларов (80 500 руб.), в то время как в Китае ее цена составляет 665 долларов (66 500 руб.).

Старшая версия vivo X200 Pro с аналогичными характеристиками стоит около 1080 долларов (108 000 руб.), тогда как в Китае она оценена в 849 долларов (85 000 руб.). Цены могут варьироваться в зависимости от региона.

Информация о глобальном запуске компактного vivo X200 Pro mini пока отсутствует.

Обе модели построены на флагманском процессоре Dimensity 9400. Vivo X200 оснащен 6,67-дюймовым экраном с яркостью до 4500 нит, а X200 Pro — 6,78-дюймовым.

У смартфонов схожий набор камер: основная камера у обеих моделей составляет 50 Мп, однако у X200 Pro используется датчик Sony LYT-818, в то время как у X200 — Sony IMX921.

Оба устройства имеют 50-Мп ультраширокий объектив, но различаются телеобъективами: 50 Мп с 3-кратным зумом у X200 и 200 Мп с 3,7-кратным зумом у Pro. Также X200 Pro имеет более емкий аккумулятор — 6000 мАч против 5800 мАч у базовой модели.