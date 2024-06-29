Флагманы на Android с Snapdragon 8 Gen 4 получат подобную DLSS и FSR технологию

Чем меньше времени остается до презентации нового процессора для смартфонов от Qualcomm, тем больше подробностей о нем появляется в сети.

Так, недавно известный инсайдер Digital Chat Station сообщил о новой возможности процессора с названием Snapdragon 8 Gen 4. Как выяснилось, новое поколение процессора будет иметь технологию, которая аналогична DLSS и FSR.

Иными словами флагманы на Android с Snapdragon 8 Gen 4 получат геймплей в игре Genshin Impact с частотой 120 кадров в секунду и разрешение Full HD+.

Ну и это не все — если верить инсайдеру, технология будет доступна и для Snapdragon 8 Gen 3 и Snapdragon 8s Gen 3.

Согласно последним данным, Snapdragon 8 Gen 4 будет оснащен графическим процессором Adreno 830, работающим на частоте 935 МГц, который будет отвечать за функциональность технологии суперсемплинга.

Презентация Snapdragon 8 Gen 4 ожидается на мероприятии Snapdragon Summit 2024, запланированном на 21-23 октября. Ранее уже сообщалось, что первым смартфоном на Snapdragon 8 Gen 4 окажется Xiaomi 15.