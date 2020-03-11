Флагманский смартфон Redmi K30 Pro представят в конце марта

Намек на дату презентации нового смартфона представитель компании дал в социальной сети.

Там было указано, что Redmi K30 Pro дебютирует где-то между премьерами Huawei P40 и Honor 30.

Один из них дебютирует в конце марта, а второй – в начале апреля.

Точная дата дебюта не названа, но можно сказать, что Redmi K30 Pro представят в конце марта.

Ранее сообщалось, что в аппарате будет установлен процессор Snapdragon 865, батарея с поддержкой 33-ватной зарядки, а также основная камера с разрешением 64 Мп.