Флагманский смартфон iPhone 15 от Apple получит титановый корпус в 2023 году

iPhone каждые три года получает серьезные изменения. Специалисты считают, что в iPhone 14 Pro и Pro Max явно недостаточно новшеств, чтобы их назвать революционными.

По данным некоторых источников, серьезные изменения произойдут в линейке iPhone 15.

Ожидают, что в топовых моделях серии корпус будет выполнен из титана, а это позволит снизить вес устройства, а также сделать его более премиальным.

Также iPhone 15 приписывают 3-нанометровый процессор, USB-C, перископный объектив и базовую версию с 256 ГБ встроенной памяти.

Напомним, сейчас в iPhone 14 Pro и Pro Max корпус выполнен из медицинской стали, но она по многим показателям проигрывает титану.