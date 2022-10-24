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Флагманский смартфон iPhone 15 от Apple получит титановый корпус в 2023 году

Автор На чтение 1 мин Опубликовано

iPhone каждые три года получает серьезные изменения. Специалисты считают, что в iPhone 14 Pro и Pro Max явно недостаточно новшеств, чтобы их назвать революционными.
По данным некоторых источников, серьезные изменения произойдут в линейке iPhone 15.

Ожидают, что в топовых моделях серии корпус будет выполнен из титана, а это позволит снизить вес устройства, а также сделать его более премиальным.

Также iPhone 15 приписывают 3-нанометровый процессор, USB-C, перископный объектив и базовую версию с 256 ГБ встроенной памяти.

Напомним, сейчас в iPhone 14 Pro и Pro Max корпус выполнен из медицинской стали, но она по многим показателям проигрывает титану.

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