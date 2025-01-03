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Флагманский Samsung Galaxy S25 Ultra получит 500 Мп камеру

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Сообщается, что Samsung разрабатывает 500-мегапиксельную камеру для преемника Galaxy S24 Ultra. Также компания работает над сенсором, который должен превзойти Sony Exmor RS для будущих iPhone.

Сейчас Galaxy S24 Ultra с основной камерой на 200 Мп является одной из самых мощных камер на рынке смартфонов. Основной сенсор устройства имеет разрешение, превышающее характеристики полнокадровых и среднеформатных камер, например, у Hasselblad X2D-100C всего 100 Мп.

Однако размер сенсора Galaxy S24 Ultra составляет 1/1,3 дюйма, и пиксели камеры имеют размер всего 0,6 мкм, что значительно меньше, чем 3,76 мкм у Hasselblad.

По информации инсайдера @Jukanlosreve, Samsung планирует разработать 500-мегапиксельный сенсор, который позволит более эффективно реализовать цифровой зум, хотя динамический диапазон и светосила объектива обычно не улучшаются с увеличением разрешения.

Кроме того, Samsung работает над новым сенсором для смартфонов iPhone. Напомним, в текущих моделях iPhone 16 Pro используются только сенсоры от Sony.

Новый чип, как сообщается, будет иметь трёхслойную конструкцию, в которой электроника расположена за светочувствительными компонентами, что должно повысить светочувствительность.

 

Источник: notebookcheck

Samsung
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