Флагманский Samsung Galaxy S25 Ultra может оказаться очень дорогим

Компания Samsung готовит к выпуску новый флагманский смартфон Galaxy S25 Ultra. Устройство обещает новые функции и улучшения аппаратного обеспечения. Однако появились слухи о том, что цена на него может вырасти, что вызывает беспокойство по поводу его доступности по сравнению с конкурентами, такими как Apple и Google.

По информации источника в Weibo, стоимость материалов для Galaxy S25 Ultra увеличилась как минимум на 110 долларов по сравнению с Galaxy S24 Ultra.

Если Samsung решит переложить это увеличение на покупателей, цена S25 Ultra может подняться с 1299,99 до более чем 1400 долларов на некоторых рынках. Это может сделать его одним из самых дорогих смартфонов на рынке, что затруднит его продажи даже среди преданных поклонников.

Одной из причин повышения цены является новый чип Snapdragon 8 Elite, который стоит на 25–30% дороже своего предшественника. Ожидается, что его цена составит около 200 долларов за единицу, что существенно влияет на общую стоимость устройства.

Также в Galaxy S25 Ultra может появиться новая панель дисплея M14, которая должна устранить проблему «зернистого изображения» и обеспечить более высокую яркость. Однако Samsung может оставить текущую панель M13, чтобы сэкономить, и тогда обновление может не состояться.

Кроме того, в новом смартфоне будет установлен 50-мегапиксельный сверхширокоугольный сенсор, который заменит 12-мегапиксельную камеру из предыдущих моделей. Это улучшение повысит качество съемки, но также повлияет на стоимость устройства.

В Galaxy S25 Ultra также будут новые программные функции и анимации, а также поддержка технологии интерполяции кадров для игр со скоростью 120 кадров в секунду.

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