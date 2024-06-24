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Флагманский OnePlus Ace 3 Pro официально представят 27 июня

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OnePlus Ace 3 Pro будет представлен 27 июня, о чем компания сообщила, опубликовав тизер. На изображении показан белый вариант корпуса с круглым модулем основной камеры и фирменным логотипом.

Флагманский OnePlus Ace 3 Pro официально представят 27 июня

Одной из особенностей OnePlus Ace 3 Pro будет емкий аккумулятор на 6100 мАч, который несмотря на свою ёмкость, не сильно повлияет на толщину корпуса. Компания обещает высокую плотность энергии, стабильную выходную мощность и длительный срок службы для своей фирменной батареи.

Технология быстрой зарядки, поддерживаемая этой батареей, составляет 100 Вт, что позволяет заряжать устройство до 100% всего за 36 минут. OnePlus также обещает сохранение 80% номинальной ёмкости батареи после четырех лет использования устройства.

Кроме смартфона OnePlus Ace 3 Pro, компания также планирует представить несколько других новинок, включая смарт-часы Watch 3, планшет Pad Pro и наушники Buds Pro 3.

Флагманский OnePlus Ace 3 Pro официально представят 27 июня

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